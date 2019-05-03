رفع الحصانة عن قاتلي الاستاذ احمد الخير…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه النائب العام الوليد سيد أحمد بإحالة ملف قضية مقتل معلم خشم القربة من كسلا إلى نيابة الخرطوم وسط،وفي ذات الأثناء رفع جهاز الأمن الحصانة عن منسوبيه المتهمين بقتل معلم خشم القربة.

ووجه الوليد أمس بسرعة التحري في القضية وإحالة الدعوى الجنائية المقيدة تحت المادة (130) من القانون الجنائي بالنيابة العامة بكسلا إلى نيابة الخرطوم وسط، بعد أن تم رفع الحصانة عن أعضاء من جهاز الأمن والمخابرات الوطني. المادة السابقة احالة ملف شركة جياد لنيابة مكافحة الفساد…. المقالة القادمة التحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين في النظام البائد…

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