بدء محاكمة مغتصبي طبيبة موقف جاكسون….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شرعت محكمة جنايات الخرطوم برئاسة القاضي مصعب احمد فى محاكمة متهمين باغتصاب ونهب طبيبة بموقف جاكسون بالخرطوم، وفى جلسة الامس امهلت المحكمة المتهمين لاحضار محامى للدفاع عنهما وحددت المحكمة جلسة اخرى للسير فى اجراءات القضية وسماع قضية الاتهام وحسب تفاصيل قضية الاتهام ، بأن الطبيبة تقدمت بعريضة و أفادت فيه بأن مجهولين قاموا باغتصابها وسرقوا منها هاتفها المحمول ومبلغا ماليا وفروا هاربين .

وكانت شرطة محلية الخرطوم ممثلة فى قسم الخرطوم شمال قد تمكنت من القبض على احد المتهمين حيث اتضح انه وبتاريخ البلاغ ليلاً وفى حوالى التاسعة والنصف مساء تقدمت طبيبة ببلاغ لدى القسم افادت بانها وبينما كانت فى طريقها من منزلها متجهة الى مقر عملها بمستشفى ام درمان تعرضت لحادث اغتصاب وكشفت الطبيبة بانها حضرت من منزلها ليلاً ونزلت بموقف جاكسون بغرض ركوب مواصلات ام درمان للوصول الى مستشفى ام درمان حيث كانت مناوبتها ليلية، وعند وصولها الموقف وجدت احد الشباب ويعمل (كمسنجى) بالموقف فسألته عن مواصلات ام درمان وبدوره اكد لها بان مواصلات ام درمان فى الفترات المسائية لا تأتى الى الموقف ولكنها تقف جنوب السكة الحديد وعندها اكدت له الطبيبة ببراءة بانها ليس لديها معرفة بالموقع الذى وصفه لها فأكد لها بانه سيساعدها وسيقوم بايصالها وعندها قام الكمسنجى المتهم باستدراجها وسار معها وكانت منطقة السكة الحديد القديمة مظلمة بينما كانت تتوقف عربات القطارات القديمة بطريقة عشوائية وتشكل مهدداً امنياً على المنطقة وعندها كانت الفتاة تحمل حقيبة بداخلها معداتها فقام بحمل الحقيبة بحجة مساعدتها واجرى الشاب اتصالاً هاتفياً بشخص ما وطلب منه الحضور وسرعان ماحضر الشخص الآخر وفى تلك المنطقة المهجورة امسك المتهمان بالفتاة وقاما بخنقها والقائها ارضاً وتناوبا اغتصابها بطريقة مخالفة للطبيعة ومن ثم استولى احدهما على هاتفها ومبلغ (700) جنيه عبارة عن مصاريفها وفرا هاربين، لتقوم الشرطة بتدوين بلاغ تحت المواد 149/161/174 ق ج الاغتصاب والاستدراج والسرقة واتخذت الاجراءات الفنية وارسلت المجنى عليها للكشف الطبي بموجب اورنيك 8ج للمستشفى حيث جاء قرار الطبيب ليؤكد تعرض الفتاة لعملية اغتصاب سببت لها كدمات وتهتك بفتحة الشرج ، وتم تشكيل فريق عمل ميدانى وتم عمل مراجعة لسجلات المتهمين حيث اتضح ان هنالك متهما ارتكب جريمة مماثلة قبل ست سنوات وقدم للمحاكمة وتمت محاكمته بالسجن خمس سنوات لتتم مراجعة السجن ليتأكد للشرطة ان المدان المذكور اطلق سراحه قبل اسبوعين فقط، ووضعت الشرطة المتهم المذكور هدفاً لها وقامت بالبحث وراءه حيث تبين لها انه كان متواجداً بموقف جاكسون ليلة الحادثة وتم البحث عنه وتمكنت الشرطة من القبض عليه وتم عمل طابور شخصية وفق الضوابط القانونية وتعرفت عليه المجنى عليها لاكثر من ثلاث مرات تم التحرى معه واقر بارتكابه للجريمة وارشد الى شخص آخر شاركه ارتكاب الجريمة يجرى البحث عنه وتم القبض عليه واحيلا للمحكمة عقب اعترافهما بارتكابهما للجريمة.