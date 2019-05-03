هجوم مفاجئ لجيش سلفا كير على قوات في الإستوائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن الجيش الحكومي بدولة جنوب السودان هجوماً مفاجئاً على احد فصائل المعارضة الموقعة على اتفاق السلام المنشط اثناء قيام القوات بالتجميع في منطقة (باسوكانبي) بولاية غرب الاستوائية، وقال بيان للحركة الوطنية لجنوب السودان من اجل التغيير التى يقودها جوزيف بنغازي بكاسورو ان قوات الحكومة قامت بالهجوم على موقع قواتهم الخاص بتنفيذ عمليات التجميع بحسب اتفاق السلام ضمن بند الترتيبات الامنية، وانهم كانوا قد اخطروا مفوضية الترتيبات الامنية لاتفاق السلام، واضاف بيان الحركة ان الهجوم كان على قواتهم، كما قاموا بأسر اطفال عدد من المدنيين كانوا بالمنطقة، وفي سياق منفصل اجرت سفير الاتحاد الاوربي في جوبا زيارة ميدانية الى مدينة ياي بولاية وسط الاستوائية تفقدت خلالها النازحين من الهجمات الاخيرة بين الحكومة وجبهة سيريلو.