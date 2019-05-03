كنداكة سويدية.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*لاننا شعب معلم

*شعب يؤثر ولا يتأثر

*لذا

*انتشرت ثورتنا وتمددت عالميا

*برغم تجاهل الاعلام العالمي لها في بداياتها

*وبرغم مجهودات بعض الاعلام العالمي لتبخيسها وتصويرها كاحتجاجات لاترقي لدرجة ثورة

*برغم كل ذلك اعلنت ثورتنا عن نفسها

*والجم شعبنا شعوب العالم دهشة

*فكانت شعارات ثورتنا علي كل الالسنة العالمية

*تسقط بس

*وحبوبتي كنداكة

*والحل في البل

*حتي اهازيج الثورة انتشرت

*هوي يابشير ارجع ورا

*ثورتنا دي مابتقدرها

*ورائعة الطفال تلك الروعة

*عمر البشير

*هو فاشلا

*حركات حركات

*هو فاشلا

*جننوا البنات

*هو فاشلا

*حركات حركات

*هو فاشلا

*تلك الروعة المصحوبة بذلك الايقاع وتلك الرقصة

*كانت احدي ايقونات الثورة التي شارك بها اطفالنا

*المهم

*انتشرت ثورتنا بي شديدنا وقوة ايدنا

*واضحت عالمية تنظر لها الشعوب باعجاب

*اصبحنا شعارا للثورات في العالم

*ثورتنا ايقونة الثورات

*تارة نري الكنداكة رفقة علي غلاف مجلة عالمية

*ورفقة هي ابنة بري التي كانت تعيد البمبان للكجر بمنتهي الثبات

*وتارة نفخر بالكنداكة الآء صلاح وهي الي جوار تمثال الحرية لاتقل عنه شموخا

*وهاهي تشكل حضورا انيقا ومشرفا ومشرقنا في مظاهرات عيد العمال بالسويد

*نحن نؤثر ولا نتأثر

*نحن شعب كده

*بس كمان

*نحنا شعب ليهو سلبياتو برضك

*نحن شعب لايعرف ثقافة النهائيات في جميع المناحي

*نفقد تركيزنا دائما في نهايات الانجاز

*الحصة الاخيره نصها نقضيهوا في ترديد عبارة

*بيوووووت

*في الكورة دي بنطير آخر الدقائق

*الجمهور آخر الدقائق ببدا يمرق

*والكورة شغاله

*زمان

*زمن السينما في المشهد القبل الاخير السينما كلها تقوم

*كراس الطالب

*في بداية السنة تلقاهو مجلد ومخطط وهامش وخط جميل

*آخر السنة تقول عطن ليهو عنكبوته في حبر وفكاها في الكراس

*خط قبيح وعدم تسطير وعدم تمييز للعناوين

*في الولاده دي ماعندنا ثقافة النهائيات

*نلد ونربي في امانة الله

*لمن نصل النهائيات ونجيب الحتاله

*تعال شوف ليك جنس دلع وعجن وعدم تربية

*اي شغل نبداهوا بهمة

*ووقت التشطيب والجماليات

*نبشتنوا ونكلفتوا لمن يعرف حاجة

*نحن ضعيفين في ثقافة النهائيات

*لذا تجد ثورتنا بعد ان اجدناها وكلفتنا ارواح شباب من خيرة شبابنا

*لما وصلنا النهائيات بدينا نخرمج

*دايرين نبوظ كل الشغل الجميل داك

*بركوب الراس والعنتريات من جهة وركوب الراس من جهة اخري

*مادايرين الناس تقوم وتطلع من الاستاد قبل الكورة تنتهي

*محتاجين لاي صوت جماهيري في التشجيع كي ننتصر للثورة وللشهداء

*محتاجين نتعلم ثقافة النهائيات ونجود العمل في هذه المرحلة بالذات

*دي النهائيات التي نتمناها ان لاتصبح نهايات

*جدية في الحوار وعقلانية ومنطق

*فاذا اردت ان تطاع أأمر بالمستطاع

*والحوار المصحوب بهدف سامي وغاية منشودة هي صالح المواطن والوطن

*ساهل جدا وماصعب

*اذن المشكلة وين؟

*المشكلة في المحاور

*زي الكورة السودانية

*مشكلتها في المحاور

*دائما بنتغلب بسبب المحاور

*حقو نركز علي المحاور ديل ونحاول (نشيلهم) عسانا نغطي علي الاخطاء البتجي نتيجة كياشتهم

*فنحن لسنا علي استعداد لخسارة ديربي الثورة بسبب المحاور

*ايها الناس

*اذكر محاورنا بنشيد المناضل لطفي بو شناق

*لن نكون في يوم منكم يشهد الله والزمن

*انا حلمي كلمة واحده ان يظل عندي وطن

*لاحروب ولاخراب لامصائب لامحن

*خدوا المناصب والمكاسب بس خلولي الوطن

*ياوطن وانت حبيبي انت عزي وتاج راسي

*انت يافخر المواطن والمناضل والسياسي

*انت اجمل وانت اغلي وانت اعظم من الكراسي

*بعد كلام لطفي بوشناق ده

*الخلاف والاختلاف في شنو يامحاورنا يارجافات؟؟؟

*المهم

*بتونس مع دفعة حزبي قديييم

*قلت ليهو زي احزابكم دي بعد سنة سنتين مدتها الافتراضية بتكون انتهت وتاني مابتشتغل

*قال لي احزابنا دي مليون سنة لي قدام صالحة

*قلت ليهو صالحة كيف يافردة وانت اصغر زول في حزبكم؟

*قال لي نحنا عندنا امتداد..اولادنا ديل امتدادنا زي مانحنا كنا امتداد لابهاتنا

*قلت ليهو انت امتداد لابيك لانو الزمن داك ابوك شايل اربعين ابريق

*اسي ولدك في تلفونو في اربعين تطبيق

*يكون امتداد ليك كيف بس!

*ايها الناس

*ياسلام علي موكب دارفور لماوصل

*شفوت يضاروا عين الشمس

*وكنداكات يحاكن جبل مرة شموخا والميرمات روعة وكرم

*نكهة دارفورية

*حتي الهتاف بنكهة دارفور

*بحر ابوقردة

*راحت عليك يافردة

*حضر موكب دارفور ليمثل اهلنا في دارفور

*مؤكدا ان دارفور يمثلها شعبها

*وشعب دارفور يطالب بها مدنييييية

*ولاغرابة علي أبناء فاشر السلطان ولا علي ابناء نيالا ثاني اكبر مدن السودان من حيث اي شئ حتي تعداد السكان

*جيدا جيتوا

*واقعدوا عافية

*وصبوها يمكن نخرف علي ارض الاعتصام ويفوت عليكم خريفكم السمح والدرت وجمال الغيم وروعة الغمام

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي للشمارات

*كان شفت يامجلسنا الفنجري

*خايفين الحكم يظلمنا وينشلونا بعد انتصرنا من بدري

*لكن لو حصل

*الحكم الا يفوتنا جري

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال مابتتنشلوا طالما الفار صابيها صب

والي لقاء

سلك