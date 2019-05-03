كنداكة سويدية.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*لاننا شعب معلم
*شعب يؤثر ولا يتأثر
*لذا
*انتشرت ثورتنا وتمددت عالميا
*برغم تجاهل الاعلام العالمي لها في بداياتها
*وبرغم مجهودات بعض الاعلام العالمي لتبخيسها وتصويرها كاحتجاجات لاترقي لدرجة ثورة
*برغم كل ذلك اعلنت ثورتنا عن نفسها
*والجم شعبنا شعوب العالم دهشة
*فكانت شعارات ثورتنا علي كل الالسنة العالمية
*تسقط بس
*وحبوبتي كنداكة
*والحل في البل
*حتي اهازيج الثورة انتشرت
*هوي يابشير ارجع ورا
*ثورتنا دي مابتقدرها
*ورائعة الطفال تلك الروعة
*عمر البشير
*هو فاشلا
*حركات حركات
*هو فاشلا
*جننوا البنات
*هو فاشلا
*حركات حركات
*هو فاشلا
*تلك الروعة المصحوبة بذلك الايقاع وتلك الرقصة
*كانت احدي ايقونات الثورة التي شارك بها اطفالنا
*المهم
*انتشرت ثورتنا بي شديدنا وقوة ايدنا
*واضحت عالمية تنظر لها الشعوب باعجاب
*اصبحنا شعارا للثورات في العالم
*ثورتنا ايقونة الثورات
*تارة نري الكنداكة رفقة علي غلاف مجلة عالمية
*ورفقة هي ابنة بري التي كانت تعيد البمبان للكجر بمنتهي الثبات
*وتارة نفخر بالكنداكة الآء صلاح وهي الي جوار تمثال الحرية لاتقل عنه شموخا
*وهاهي تشكل حضورا انيقا ومشرفا ومشرقنا في مظاهرات عيد العمال بالسويد
*نحن نؤثر ولا نتأثر
*نحن شعب كده
*بس كمان
*نحنا شعب ليهو سلبياتو برضك
*نحن شعب لايعرف ثقافة النهائيات في جميع المناحي
*نفقد تركيزنا دائما في نهايات الانجاز
*الحصة الاخيره نصها نقضيهوا في ترديد عبارة
*بيوووووت
*في الكورة دي بنطير آخر الدقائق
*الجمهور آخر الدقائق ببدا يمرق
*والكورة شغاله
*زمان
*زمن السينما في المشهد القبل الاخير السينما كلها تقوم
*كراس الطالب
*في بداية السنة تلقاهو مجلد ومخطط وهامش وخط جميل
*آخر السنة تقول عطن ليهو عنكبوته في حبر وفكاها في الكراس
*خط قبيح وعدم تسطير وعدم تمييز للعناوين
*في الولاده دي ماعندنا ثقافة النهائيات
*نلد ونربي في امانة الله
*لمن نصل النهائيات ونجيب الحتاله
*تعال شوف ليك جنس دلع وعجن وعدم تربية
*اي شغل نبداهوا بهمة
*ووقت التشطيب والجماليات
*نبشتنوا ونكلفتوا لمن يعرف حاجة
*نحن ضعيفين في ثقافة النهائيات
*لذا تجد ثورتنا بعد ان اجدناها وكلفتنا ارواح شباب من خيرة شبابنا
*لما وصلنا النهائيات بدينا نخرمج
*دايرين نبوظ كل الشغل الجميل داك
*بركوب الراس والعنتريات من جهة وركوب الراس من جهة اخري
*مادايرين الناس تقوم وتطلع من الاستاد قبل الكورة تنتهي
*محتاجين لاي صوت جماهيري في التشجيع كي ننتصر للثورة وللشهداء
*محتاجين نتعلم ثقافة النهائيات ونجود العمل في هذه المرحلة بالذات
*دي النهائيات التي نتمناها ان لاتصبح نهايات
*جدية في الحوار وعقلانية ومنطق
*فاذا اردت ان تطاع أأمر بالمستطاع
*والحوار المصحوب بهدف سامي وغاية منشودة هي صالح المواطن والوطن
*ساهل جدا وماصعب
*اذن المشكلة وين؟
*المشكلة في المحاور
*زي الكورة السودانية
*مشكلتها في المحاور
*دائما بنتغلب بسبب المحاور
*حقو نركز علي المحاور ديل ونحاول (نشيلهم) عسانا نغطي علي الاخطاء البتجي نتيجة كياشتهم
*فنحن لسنا علي استعداد لخسارة ديربي الثورة بسبب المحاور
*ايها الناس
*اذكر محاورنا بنشيد المناضل لطفي بو شناق
*لن نكون في يوم منكم يشهد الله والزمن
*انا حلمي كلمة واحده ان يظل عندي وطن
*لاحروب ولاخراب لامصائب لامحن
*خدوا المناصب والمكاسب بس خلولي الوطن
*ياوطن وانت حبيبي انت عزي وتاج راسي
*انت يافخر المواطن والمناضل والسياسي
*انت اجمل وانت اغلي وانت اعظم من الكراسي
*بعد كلام لطفي بوشناق ده
*الخلاف والاختلاف في شنو يامحاورنا يارجافات؟؟؟
*المهم
*بتونس مع دفعة حزبي قديييم
*قلت ليهو زي احزابكم دي بعد سنة سنتين مدتها الافتراضية بتكون انتهت وتاني مابتشتغل
*قال لي احزابنا دي مليون سنة لي قدام صالحة
*قلت ليهو صالحة كيف يافردة وانت اصغر زول في حزبكم؟
*قال لي نحنا عندنا امتداد..اولادنا ديل امتدادنا زي مانحنا كنا امتداد لابهاتنا
*قلت ليهو انت امتداد لابيك لانو الزمن داك ابوك شايل اربعين ابريق
*اسي ولدك في تلفونو في اربعين تطبيق
*يكون امتداد ليك كيف بس!
*ايها الناس
*ياسلام علي موكب دارفور لماوصل
*شفوت يضاروا عين الشمس
*وكنداكات يحاكن جبل مرة شموخا والميرمات روعة وكرم
*نكهة دارفورية
*حتي الهتاف بنكهة دارفور
*بحر ابوقردة
*راحت عليك يافردة
*حضر موكب دارفور ليمثل اهلنا في دارفور
*مؤكدا ان دارفور يمثلها شعبها
*وشعب دارفور يطالب بها مدنييييية
*ولاغرابة علي أبناء فاشر السلطان ولا علي ابناء نيالا ثاني اكبر مدن السودان من حيث اي شئ حتي تعداد السكان
*جيدا جيتوا
*واقعدوا عافية
*وصبوها يمكن نخرف علي ارض الاعتصام ويفوت عليكم خريفكم السمح والدرت وجمال الغيم وروعة الغمام
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي للشمارات
*كان شفت يامجلسنا الفنجري
*خايفين الحكم يظلمنا وينشلونا بعد انتصرنا من بدري
*لكن لو حصل
*الحكم الا يفوتنا جري
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال مابتتنشلوا طالما الفار صابيها صب
والي لقاء
سلك
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