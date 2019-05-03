الكشف عن مخالفات مالية وإدارية كبيرة بالجهاز المركزي للإحصاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة التيار الصادرة اليوم”الجمعة” عن وجود مخالفات مالية وإدارية كبيرة بالجهاز المركزي للإحصاء.

وبحسب الصحيفة فإن عشرات الملايين دفعت لوكالة سفر واحدة كفرق تذاكر من الدرجة السياحية لدرحة رجل الأعمال لسفريات مدير الجهاز دكتور كرم الله علي.

وأشارت إلى أنّ سفرياته خلال فترة توليه منصبه أكثر من ثلاثين سفرية.

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وأوضحت الصحيفة دفع مبلغ مائة مليون فروق تذاكر لثلاث سفريات فقط.

وكشفت عن مخالفات إدارية ومالية في استخدام الأموال المخصصة لمشاريع الإحصاء، بخاصة التعداد الزراعي الذي لم يتم إجراؤه رغم توفير كل المتطلبات المحلية والدعم الدولي والمالي والفني.

وأبانت التيار في عددها اليوم أنه تمّ دفع مائة ألف جنيه لتنفيذ ورشة تدريبية بالنيل الأبيض، إلا أنّ الورشة لم تنفذّ ولم يتم استرجاع المبلغ.

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