الغاء الدوري ..المشاكل والحلول.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ خلال اجتماعها امس وافقت اندية الممتاز علي قرار الاتحاد بتعليق مباريات الدوري .
@ الانديه اشادت بالقرار لجهة الاحتقان الذي ينتظم البلاد والتوتر الامني ودعت لتحويل التعليق لالغاء كامل .
@ الانديه بانتطار شداد والذي سيعود اليوم من الامارات حيث ستقدم له الطلب .
@ كابتن (الفاتح ابراهيم) الامين العام لاهلي الخرطوم والقيادي البارز بتجمع الانديه قال لكاتب هذه السطور ان الاجتماع المرتقب مع شداد سيكون مفصلياً لعلاقه ايجابيه بين الاتحاد والانديه .
@ وفقاً للفاتح فإن الانديه تحمل تصور متكامل للموسم الجديد في اطار شراكة ذكيه مع الاتحاد .
@ مخرجات اجتماع الانديه صفعه مؤلمه لصحافة الكذب والشتل التي زعمت ان الانديه شرعت في ترتيبات سحب الثقه من الاتحاد !! .
@ اعلام الاتحاد السابق لا يزال يتخبط و يحلم بعودة اتحاد الفشل .
@ تحلم كتيير تتعب شديييييد .
⬇ الشواهد تقول ان دوري هذا الموسم لن يشهد اي هبوط لكن المعضله تبقى في الصعود .
@ فريقان من الوسيط سيرتقيان للممتاز و فريقين اخريين بانتظار سنترليق الصعود مع اثنين من متذيلي الممتاز !!
@ كيفية تحديد من يواجه فريقا الوسيط مُعضله تحتاج لمخرج .
@ الحل في الغاء سنترليق الصعود او مخاطبة الفيفا لاستثناء دوري الموسم القادم للاعتبارات الامنيه والسياسيه التي مرت بالبلاد ولا تزال .
⬇ قال مراقب مباراة الاحداث بين المريخ والتبلدي ان القوة الشرطيه يومها تشكلت من (30) فرداً .
@ السؤال كيف فشلت القوة اياها في حماية الحكم رغم ان المعتدين كانوا اقل من (10) وكيف تفشل في القاء القبض علي اياً منهم !!
@ تشكيلات الشرطه من امن ملاعب ومكافحة شغب ومباحث ومرور وسواري وشرطه امنيه وغير ذلك تستنزف دخول المباريات و تفشل في مهامها .
@ اعادة سياسات (تامين المباريات) يبدو ضرورياً .
⬇ في تعليقه علي مباراة الهلال والنجم قال المدرب العام للهلال ( الكوكي ارتكب اخطاء مؤثره وتبديلاته غير موفقه) !!
@ واضح ان الجنرال منزوع الصلاحيات وان التعاون بينه والكوكي معدوم .
⬇ فريق الشموخ بثالثة الخرطوم تأهل للثانيه بالعلامه الكامله قبل جولتين من نهاية المسابقه .
@ التحيه للريس ضياء الشريف ولقطب النادي العميد عبد الله عبد الكريم ولراعي النادي ابن عوف وللجهاز الفني واللاعبين ومجلس الاداره والانصار .
⬇ برغم خسارته امام الزمالك في الذهاب اقول (النجم سيلاقي الصفاقسي في نهائي الكونفدراليه)
❓اسئله مشروعه .
@ هل يستطيع الاداري الهارب العوده للبلاد وهو المطلوب في قضايا فساد كبييييره ؟
@ اين الاعتصام امام الاتحاد العام الذي زعمته اقلام الشتل والفتل ؟؟
@ حتى متى يظل رجل بقامة قاقارين بعيداً عن المناصب ؟
@ قاقارين كابتن الفريق الاول في السودان وحامل الدرجه (A) في التدريب ، عضو اللجنه الفنيه في الكاف لعشر سنوات .حامل درجة الدكتوارة والسفير فهل هناك لاعب كره في العالم يحمل مؤهلات قاقارين ؟
@ متى ينظر المجلس العسكري في مذكرة الرياضيين والتي طالبت بفتح ملفات الفساد واول ذلك اراضي المدينه الرياضيه والتي يسكنها اركان النظام فضلاً عن فساد بطولة الشان .
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