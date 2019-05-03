الكنداكة آلا صلاح حاضرة في استكهولم

التاريخ: 03-مايو-2019
فى :أخبار
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رفع عدد من المتظاهرين صور الكنداكة آلاء صلاح، في شوارع استكهولم خلال مظاهرة عيد العمال حسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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