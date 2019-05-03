تجار ومصدرو الذهب: يطالبون بحل لجنة تسعير الذهب

وجه تجار ومصدرو الذهب انتقادات حادة لسياسات بنك السودان في التعامل في وقت طالبوا فيه بحل لجنة الذهب التي تشكلت حديثاً من قبل النظام البائد.

وسلم تجار ومصدرو الذهب أمس مذكرة للمجلس العسكري تطالب بإعادة النظر فوراً في سياسات تجارة الذهب لصالح السودان بدلاً عن كونها لصالح فئة صغيرة احتكرت المورد أثناء فترة حكم المخلوع.

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وقال ممثل للتجار والمصدرين عبد المنعم الصديق حسب صحيفة الإنتباهة، إن النظام البائد قد أضاع ثروات البلاد، متهماً لجنة ترتيب تجارة الذهب بالعمل لصالح أعضائها دون مراعاة الصالح العام لجهة أن جُل أعضائها تجار ذهب. وتحرك موكب تجار الذهب من أمام مجمع الذهب بالخرطوم، إلى القصر الجمهوري، ومنه إلى بنك السودان ورددوا هتافات (تجار أحرار بدهبنا بنزل الدولار).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)