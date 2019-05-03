موظفون بالخارجية يطالبون بحل تنظيمات (الوطني) في الوزارة

طالب بيان باسم تجمع الإداريين الشرفاء بوزارة الخارجية المجلس العسكري بحل كل من المكتب التنظيمي للمؤتمر الوطني وجمعية القرآن الكريم ورابطة المرأة العاملة داخل الوزارة، ومصادرة أموالها ومنقولاتها لصالح الدولة، وتكوين لجنة تسيير نقابية فاعلة.

وكشف البيان حسب صحيفة الإنتباهة عن تلاعب في وظائف العمل بالبعثات واعتمادها كمنحة أو هبة يمنحها الوزير لأصحاب الحظوة والولاء الحزبي، دون مراعاة لتكافؤ الفرص ومعايير النقل. ونعى البيان، العمل داخل وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن الوزارة فقدت الدور السيادي على كثير من الملفات الخارجية بعد أن تم تحويلها إلى بعض أصحاب النفوذ من النظام البائد، مما أضعف شخصية الوزارة الاعتبارية وأثر في علاقات السودان الخارجية المبنية على التوازن.

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ونوه البيان بعمليات تدخل وصفت بالسافرة من قبل جهات أخرى بالدولة في تفاصيل سير عمل الوزارة، ودعا إلى إقالة كل من تم تعيينه بالوزارة سياسياً أو بموجب محاصصة أو تسوية سياسية، وإيقاف نقل السفراء المنقولين لبعثات نيويورك وبغداد وعدد آخر تم ترشيحهم من النظام السابق، بجانب إبعاد كل من له صلة تنظيمية بالنظام السابق عن مواقع القرار الحساسة بالوزارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)