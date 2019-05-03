التاريخ: 03-مايو-2019
54 مشاهدة
حددت وزارة التربية والتعليم التاسع من مارس المقبل موعداً لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية، وأعلنت الوزارة أن امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019 في مراحلها النهائية من رصد ومراجعة التصحيح والدرجات على أن يتم إعلان النتيجة في الأسبوع الثاني من يونيو.
ووجه وكيل الوزارة الطاهر حسن في اجتماع مجلس امتحانات السودان حسب صحيفة الإنتباهة أمس، الولايات بضرورة توفيق أوضاعها وتحديد العام الدراسي وامتحانات النقل والعطلات بما يتماشى مع تكملة العام الدراسي على أن تكون امتحانات شهادة الأساس بالولايات قبل امتحانات الشهادة الثانوية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم: 9 من مارس 2020 موعد امتحان الشهادة الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.