وزارة التربية والتعليم: 9 من مارس 2020 موعد امتحان الشهادة الثانوية

حددت وزارة التربية والتعليم التاسع من مارس المقبل موعداً لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية، وأعلنت الوزارة أن امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019 في مراحلها النهائية من رصد ومراجعة التصحيح والدرجات على أن يتم إعلان النتيجة في الأسبوع الثاني من يونيو.

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ووجه وكيل الوزارة الطاهر حسن في اجتماع مجلس امتحانات السودان حسب صحيفة الإنتباهة أمس، الولايات بضرورة توفيق أوضاعها وتحديد العام الدراسي وامتحانات النقل والعطلات بما يتماشى مع تكملة العام الدراسي على أن تكون امتحانات شهادة الأساس بالولايات قبل امتحانات الشهادة الثانوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)