قائد عسكري سابق: أتوقع حدوث انقلاب

توقع قائد عسكري سابق، حدوث انقلاب من داخل المجلس العسكري أو من المؤسسة العسكرية حال استمرار حالة الاحتقان وعدم الوصول إلى اتفاق على تشكيل حكومة انتقالية.

وكشف الفريق أول محمد بشير سليمان حسب صحيفة الإنتباهة، عن أن هناك ضباطاً بالقوات المسلحة لا يرضيهم ما يجري الآن من إضعاف لهيبة المؤسسة العسكرية، وما يحدث من هجوم واستفزاز لرمزيتها في حماية البلاد.

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وتنبأ محمد بشير بسيناريوهات قال إنها ستحدث في حالة عدم حسم الأمور بالسرعة المطلوبة، مشيراً إلى أن السيناريو الأول حدوث انقلاب من داخل المجلس العسكري بذريعة رفض عمليات إضعاف المؤسسة العسكرية وعدم احترامها والتقليل من هيبتها، لافتاً إلى أن السيناريو الثاني أن يحدث انقلاب من خارج المجلس لذات الدواعي.

وزاد بالقول: (الانقلاب وارد بل نتوقع الأسوأ منه) وأشار لعدة أسباب تزيد من احتمالية الانقلاب من بينها حالة السيولة الأمنية وعدم الاستقرار وغيرها من عوامل الاضطراب، وأضاف: (الثورة حتى الآن لم تتحقق وأن هناك انحرافاً في مسيرتها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)