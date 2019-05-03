شيخ الأمين يخضع للتفتيش

التاريخ: 03-مايو-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة Advertisements عقب وصوله البلاد أمس سجل شيخ الأمين عمر زيارة إلى ميدان الاعتصام.. المئات رافقوا الأمين إلى القيادة العامة.. القائمون على التأمين اخضعوا شيخ الأمين للتفتيش وكان أحد حيرانه قال لهم “دا شيخ الأمين”.. رد شباب التأمين حسب صحيفة آخر لحظة، “لا بنعرف شيخ ولا عندنا هنا شيوخ الجميع يتفتشوا”.. وقد استجاب الأمين وخضع للتفتيش. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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