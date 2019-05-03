التاريخ: 03-مايو-2019
3 مشاهدة
كشف مصدر عالي الثقة أن السيد أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال قد طلب مهلة ثانية من الهيئة الاستشارية لمجلس الإدارة لتحديد موقفه النهائي من الاستقالة التي تقدم بها من رئاسة النادي عقب الخروج من ربع نهائي الكونفدرالية على يد النجم الساحلي.
فيما أشارت بعض المصادر حسب صحيفة آخر لحظة، أن الكاردينال ينتظر هدوء الأحوال السياسية في البلاد ومن ثم يصدر قراره بالعدول عن الاستقالة أو التمسك بها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكاردينال يطلب مهلة ثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.