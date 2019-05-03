الكاردينال يطلب مهلة ثانية

كشف مصدر عالي الثقة أن السيد أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال قد طلب مهلة ثانية من الهيئة الاستشارية لمجلس الإدارة لتحديد موقفه النهائي من الاستقالة التي تقدم بها من رئاسة النادي عقب الخروج من ربع نهائي الكونفدرالية على يد النجم الساحلي.

Advertisements

فيما أشارت بعض المصادر حسب صحيفة آخر لحظة، أن الكاردينال ينتظر هدوء الأحوال السياسية في البلاد ومن ثم يصدر قراره بالعدول عن الاستقالة أو التمسك بها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)