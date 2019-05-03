بدء محاكمة المتهمين باغتصاب ونهب طبيبة موقف (جاكسون)

أمهلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مصعب عبد الله أمس، أحد متهمين باغتصاب ونهب طبيبة بموقف جاكسون بالخرطوم فرصة لإحضار محامٍ لتمثيل الدفاع عنه، وذلك بعد بناء على طلب المتهم الذي تقدم به للمحكمة أمس، والتي كانت من المقرر فيها سماع المتحري في القضية، وحددت المحكمة جلسة.

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ووفقاً للتفاصيل حسب صحيفة آخر لحظة، فإن الشاكية وهي طبيبة كانت قد فتحت بلاغ بقسم شرطة الخرطوم شمال، أفادت فيه بأنها أثناء طريقها من منزلها متجهة إلى مقر عملها بمستشفى أم درمان، تعرضت لحادث اغتصاب عندما كانت تقف في موقف جاكسون في انتظار مركبة تقلها إلى أم درمان، وقام المتهم الأول باستدراجها إلى منطقة بعيدة، واعتدى عليها بمعاونة زميله، حيث تم القبض على المتهمين بواسطة مباحث شرطة ولاية الخرطوم، وباكتمال كافة التحريات أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)