القبض على نجل نائب برلماني ضمن شبكة مخدرات

كشف نظامي يتبع لشرطة مكافحة المخدرات تفاصيل قضية (5) متهمين بالترويج والإتجار بالمخدرات من بينهم نجل نائب برلماني ضبطت بحوزتهم (2.550) حبة كبتاغون.

Advertisements

وقال النظامي عند مثوله أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي خالد رمضان حسب صحيفة آخر لحظة أمس، بصفته شاهد اتهام في القضية، بأنه كان ضمن الأفراد الذين ألقوا القبض على المتهم الأول بناء على معلومات كانت قد توفرت لديهم، بأن هناك شبكة تقوم بترويج وبيع الحبوب المخدرة، وبموجب أحد المصادر من النيابة وأمر تفتيش تحرك تيم من الشرطة، وتم القبض على المتهم الأول ومن ثم القبض على المتهم الثاني، والذي ضبطت الشرطة بحوزته (50) حبة كبتاغون، وذلك أثناء محاولته تسليمها إلى المصدر شك في وجود أفراد من الشرطة فولى هارباً، وقامت الشرطة بمطاردته وملاحقته وألقت القبض عليه ومعه الحبوب المخدرة، وبالتحري الميداني معه أفاد أن الحبوب تخص المتهم الثالث، وأرشد والذي تم القبض عليه وضبط بحوزته (1000) حبة كبتاغون، وأرشد على المتهم الرابع وهو نجل النائب البرلماني فتحركت قوة من الشرطة وعثرت على (450) حبة كبتاغون مخبأة، كانت داخل صندوق في فناء المنزل، وبالتحري معه أنكر علاقته بالحبوب أمام أفراد الشرطة، وتم القبض على الخامس بموجب كمين لعملية بيع وهمية تمت بين الرابع والخامس، وضبطت في معيته كمية من الحشيش، ونفى شاهد الاتهام استلام الرابع للحشيش لأن الشرطة أحبطت العملية قبل أن يستلم المتهم الخامس المبلغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)