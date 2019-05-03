وصول بواخر محملة بالوقود والقمح

كشف مدير هيئة الموانئ البحرية عمر أحمد محمد عن وصول عدد من البواخر المحملة بالمحروقات والقمح، وقال إنه تم تفريغ باخرة أمس من الفيرنس، وسيتم تفريغ باخرة أخرى اليوم محملة بـ(40) ألف طن من الجازولين.

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وأكد عمر حسب صحيفة آخر لحظة، وصول باخرتين من القمح بحمولة تصل إلى إجمالي (69) ألف طن و(66) ألف طن سيتم تفريغهما خلال يومين، وأكد أن متوسط المناولة اليومي للحاويات يصل إلى (800) حاوية من الصادر والوارد، موضحاً أن العمل بالميناء يسير بصورة طبيعية في كل موانئ بورتسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)