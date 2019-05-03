"الدفاع" العراقية تكشف مكان زعيم تنظيم "داعش"

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، جرى تصويره "في ملجأ تحت الأرض".

وأوردت الوزارة في بيان نشرته، أمس الخميس، عبر صفحتها على "الفيسبوك"، ملاحظات عديدة حول ما كشفه مقطع الفيديو الذي ظهر فيه البغدادي يوم الاثنين الماضي.

ونقل البيان عن المستشار الإعلامي للوزارة، الفريق الركن محمد العسكري، قوله إن "مكان التسجيل يبدو أنه ملجأ تحت الأرض"، دون الحديث عن البلد الذي يحتمل أنه جرى فيه التصوير، مضيفا أن التنظيم عمد إلى إخفاء ملامح المكان عبر وضع ستائر على الجدران.

وأردف: "ولإخفاء ملامح المكان تم وضع ستائر على الجدران لإخفائها مع مجموعة من قيادات داعش".

ولفت المسؤول العراقي إلى أن "الاجتماع الذي ظهر خلال تسجيل البغدادي الأخير كان مخصصا لتولي قيادات في داعش مناصب عوضا عن الذين قتلوا في المعارك الأخيرة والهاربين".

وأكمل العسكري: "يبدو أن البغدادي عقد الاجتماع لإعادة التنظيم، وبث الروح المعنوية من جديد، وتعيين ولاة وأمراء عوضاً عن الذين فقدهم".

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وأشار إلى أن زعيم التنظيم "اعترف بهزيمته عسكريا في الباغوز (سوريا) وقبلها في بيجي والموصل (العراق)، وغيرها، واستذكر قتلاه الذين صنفهم إلى ثلاثة أصناف، وهم الأمراء والولاة، والإعلاميون، وآخرون من الهيئة الشرعية".

وأضاف: "يلاحظ أن الاجتماع لقادة جدد، ويبدو أن هناك توبيخا لأداء بعض القيادات التي تخاذلت في المعارك الأخيرة، والدليل على ذلك أن البغدادي استذكر أولا قتلاه بالاسم، وثانيا قال لن يسلموا المدن والمناطق إلا على جثثهم".

ويعد ظهور البغدادي قبل أيام، الأول له منذ أكثر من 5 سنوات، إذ اختفى الرجل عن الأنظار تماما مع اشتداد العمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

ويعود آخر تسجيل صوتي للبغدادي إلى سبتمبر/ أيلول 2017، قبل أسابيع من خسارته مدينة الرقة على إثر هجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.