نشرة الظهيرة.. تسريبات جديدة.. وقرار هام للنائب العام

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



النائب العام يوجه بإحالة عدد من الملفات لنيابة مكافحة الفساد

وجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود اليوم بإحالة ملف شركة جياد لتشكيل المعادن ومصنع الأمير لتصنيع وتجميع المواتر لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق.

كما وجه بإحالة ملف مدير المكتب التنفيذي للأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق، وبإحالة ملف شركة المواصلات العامة لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق.

إلى ذلك اجتمع النائب العام المكلف بمكتبه الامس مع السادة رؤساء قطاعات نيابات أمدرمان والخرطوم والخرطوم بحري، واستمع لهم وللمتحرين من السادة وكلاء النيابة وأحاطوه علما بسير التحريات في بلاغات القتل التي وقعت في الأحداث الأخيرة اعتبارا من التاسع عشر من ديسمبر الماضي، ووجه سيادته باستعجال وتكملة الإجراءات.

وصول مدير وحدة القرن الأفريقي إلى الخرطوم

أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي في السودان وصول مدير وحدة القرن الأفريقي في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه إلى الخرطوم أمس الخميس .

وأشار تصريح لمكتب الاتحاد الأوروبي بالسودان عن ترؤس سيمونيه اجتماعًا شارك فيه ممثلين للمحامين السودانيين لمناقشة التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية والوضع القانوني في السودان ومحاكمة المسؤولين السودانيين السابقين و الإصلاحات القانونية اللازمة في الفترة المقبلة في السودان.

وشارك في الاجتماع عدد من السفراء الأوروبيين المقيمين في السودان من ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والسويد وهولندا.

وكان الاتحاد الأوروبي استعداده للانخراط مع حكومة انتقالية مدنية شاملة ، بمجرد تشكيلها ، لتصميم علاقة مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي تبدأ بتدابير دعم فورية من الاتحاد الاوربي للشعب السوداني الذي ما زال يواجه مشكلة تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني.

كما التقى بعدد من الصحفيين السودانيين والمراسلين الدوليين والإعلاميين. مؤكداً إن الاتحاد الأوروبي سيواصل إثارة قضية حريات الصحافة في جميع الحوارات والاجتماعات مع الحكومة السودانية لضمان التقدم في هذا المجال وهو أمر حيوي لتعزيز حقوق الإنسان وهو أمر أساسي لتحقيق تطلعات المجتمع السوداني.

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وعقد باتريك سيمونيه رئيس وحدة القرن الإفريقي في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي أمس اجتماعاً مطولا مع ممثلي المنظمات الإنسانية الرئيسية العاملة في السودان.مناقشاً الوضع الإنساني في السودان خاصة في إقليم دارفور والمنطقتين.



والتقى سيمونيه أيضاً بوفد من طلاب دارفور والمحامين وممثلي المجتمع المدني في دارفور الذين ينشطون في دارفور. خلال الاجتماع ، ناقش السيد سيمونيه الوضع في ولايات دارفور والآفاق المستقبلية للسلام والأمن في المنطقة.

والي الشمالية : تشكيل لجنة لتلقي شكاوي الفساد والمفسدين بالولاية

اصدر والي شمال دارفور المكلف اللواء مالك الطيب خوجلي قرار قضي بتشكيل لجنة لتلقي شكاوي الفساد والمفسدين بالولاية واحالتها الي جهات الاختصاص برئاسة رئيس الادارة القانونية بالولاية.

ونص القرار علي تكون للجنة الصلاحيات التالية :استلام الشكاوي وتصنيفها وتحويلها الي الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها والعمل علي مكافحة الفساد والمفسدين بالولاية.

وفي ولاية النيل الابيض اعلن اللواء حيدر علي الطريفي والي الولاية عن فتح نيابة مختصصة للفساد بمدينة كوستي لتلقي كل الشكاوي المتعلقة بالفساد.واشترط الوالي عند فتح البلاغات حضور شاهدين.

«مجلس سيادي بقيادة عسكرية».. تسريبات حول التطورات في السودان

قال مراسل الغد بالخرطوم إن المجلس العسكري السوداني رحب بالوثيقة الدستورية التي طرحتها قوى الحرية والتغيير، لكنها ستخضع للدراسة.

وأشار إلى وجود تسريبات بأن المجلس وافق على مجلس سيادي يضم سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين، على أن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين.

وأوضح أن هذه التسريبات حاضرة بقوة على الساحة، لكن لم تصدر بشأنها تأكيدات رسمية من الطرفين، في حين يرجح مراقبون صحة تلك الفرضية.

وكانت الوثيقة الدستورية التي سلمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري فتحت مسارا جديدا بين الطرفين بعد أن كانت وصلت لطريق مسدود.

وتحمل تلك الوثيقة رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية بما فيها من مستويات الحكم وغيرها، سلمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري الانتقالي للتفاوض حولها.