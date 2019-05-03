الوثيقة الدستورية للمرحلة الإنتقالية بالسودان.. ما مصيرها؟ (تقرير)

في الساعات الأخيرة، أعلن تجمع المهنيين في السودان وثيقة دستورية مقترحة للمرحلة الانتقالية، وتضمنت الوثيقة الدستورية لقوى التغيير بالسودان تتضمن وقف العمل بالدستور الانتقالي لعام 2005.

وأكدت الوثيقة أن "مجلساً سيادياً" سيتولى رئاسة القوات المسلحة وله صلاحيات إعلان الحرب بالتشاور مع رئيس الوزراء، وقالت قوى "الحرية والتغيير" في بيان على "فيسبوك"، "يتم الآن توصيل رؤية الإعلان الدستوري التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية".

وتابعت تؤكد "قوى الحرية والتغيير" بأن ما تتناقله بعض الصحف والقنوات الإعلامية بشأن الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس مجلس السيادة عارٍ تماماً من الصحة. وسنعمل دائماً على تمليككم للحقائق والمستجدات أولاً بأول عبر إعلام التجمع".

ونوهت بأن "تركيزها في الوقت الحالي هو طبيعة السلطات ومستوياتها وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة".

وقالت قوى الحرية والتغيير بالسودان إنها تتنظر من المجلس العسكري "رداً سريعاً" على رؤيتها للإعلان الدستوري.

وقالت قوى الحرية والتغيير بالسودان في مؤتمر صحفي إنها تتنظر من المجلس العسكري ردا سريعا على رؤيتها للإعلان الدستوري، مشيرة إلى ان رؤيتها قابلة للتعديل عبر النقاش والحوار.

وجدد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الخميس، التزامه بخطوات الحوار والتفاوض التي تتواصل مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأعلن المجلس في بيان صحفي تسلمه للوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية من قوى إعلان الحرية والتغيير، وثمن المجلس هذه الخطوة والتي ستدفع بالحوار إلى الأمام، مؤكدا أنه سيعكف على دراستها ومن ثم الرد عليها.

ويبدأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، مناقشة وثيقة قوى الحرية والتغيير المتعلقة بهياكل ومستويات الحكم الثلاثة والرؤية لإدارة الفترة الانتقالية تمهيدا للرد عليها.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما.

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لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.

وقال مراسل الغد بالخرطوم إن المجلس العسكري السوداني رحب بالوثيقة الدستورية التي طرحتها قوى الحرية والتغيير، لكنها ستخضع للدراسة.

وأشار إلى وجود تسريبات بأن المجلس وافق على مجلس سيادي يضم سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين، على أن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين.

وأوضح أن هذه التسريبات حاضرة بقوة على الساحة، لكن لم تصدر بشأنها تأكيدات رسمية من الطرفين، في حين يرجح مراقبون صحة تلك الفرضية.

وفي سياق متصل، يواصل السودانيون اعتصامهم، الذي بدأ يوم 6 أبريل الماضي، أمام وزارة الدفاع، للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وكان مئات الآلاف من المحتجين انضموا إلى الاعتصام، الخميس. وتدفقت هذه الحشود استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة.

وتقول جماعات المعارضة إن المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية، ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة.