الكويت تفتتح رابع أطول جسر بحري في العالم

افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم الأربعاء، جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح والذي يعد رابع أطول جسر بحري في العالم، بحسب هيئة الطرق الكويتية.

يعد الجسر الجديد الذي ستتم إدارته وتشغيله عبر نظام النقل الذكي، من أبرز المشاريع العملاقة في البلاد ونافذتها نحو تحقيق "رؤية 2035"، وبداية نهضة بالمنطقة الشمالية، تتضمن إنشاء مدن سكنية ومناطق استثمارية من شأنها خلق مصادر بديلة للدخل.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن جسر الشيخ جابر، سيسهم في اختصار المسافة بين مدينة الكويت العاصمة ومنطقة الصبية من 104 كيلومترات تقطعها المركبات في نحو 90 دقيقة إلى نحو 37.5 كيلومتر (أي أقل من 30 دقيقة)".

وأشارت الوكالة إلى أن "المشروع يمتد من ميناء الشويخ مرورا بجسر جابر إلى مدينة الصبية إلى طريق الحرير العالمي لتتلاقى رؤية (الكويت جديدة) بمبادرة (الحزام والطريق) الصينية"، منوهة بأن الجسور البحرية الثلاثة الأكثر طولا في العالم تقع جميعها بالصين.

من جانبها، قالت وزيرة الأشغال العامة الكويتية جنان رمضان: "نشهد اليوم إنجازا جديدا وندشن معلما كبيرا، ولنضيف بذلك أولى لبنات تطوير المنطقة الشمالية وربطها بالمناطق الوسطى والجنوبية تحقيقا لـ(رؤية 2035)".

من جهته، وصف لي ناكيون رئيس الوزراء الكوري هذه اللحظة بـ"التاريخية للكويت"، مثمنا دعم وتشجيع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المتواصل في تنفيذ هذا المشروع الذي بدأت أعماله بتاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.