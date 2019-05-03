تورط نجل برلمانى سابق في ترويج المخدرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استمعت محكمة مكافحة الإرهاب أمس بالخرطوم شمال برئاسة القاضي خالد رمضان لسماع شهود الاتهام في ملف إتهام شبكه بترويج المخدرات والاتجار به مكونة من خمسة شباب من بينهم نجل نائب برلماني ضبطت بحوزتهم (2550) حبه كبتاجون، وذكر أحد شهود الاتهام الذي يتبع لشرطة مكافحة المخدرات وقال انه بموجب معلومة من أحد المصادر توفرت لديهم تفيد بنشاط الشبكه بالترويج والاتجار بالحبوب و المخدرات وبواسطة أمر تفيش صادر من النيابة تحرك تيم من أفراد شرطة المكافحة وبموجب كمين وتم القبض على المتهم الأول وبعدها تم القبض على المتهم الثاني الذي عثر بحوزته على(50) حبة كبتاجون بموجب مبايعة وهمية وعندما جاء لتسليمها الى المصدر وعندما شعر بأفراد الشرطة فر هاربا وتمت ملاحقته والقبض عليه ومعه الحبوب وفي التحري الميداني معه أفاد أن الحبوب تخص المتهم الثالث وأرشدهم عليه وتم القبض عليه وعثر بحوزته على (1000) حبه كبتاجون وأرشدهم على المتهم الرابع الذي هو نجل النائب البرلماني فسارعت القوة إلى منزله وعند التفتيش تم العثور على (450) حبة كبتاجون مخبأة داخل صندوق في حوش المنزل لافتا بأنهم لم يجدوا اي معروضات بحوزة المتهم الرابع او في غرفته الخاصة وعند التحري نفى علاقته بالحبوب وأمام أفراد الشرطه اتصل على المتهم الخامس واخبره أنه يريد حشيش أفغاني وعلى الفور تم التوجه الى منزل المتهم الخامس بمرافقه المتهم الرابع وعند عملية التسليم والتسلم بين الرابع والخامس تم القبض عليه ووجد في يده ثلاث قطع حشيش، ونفى شاهد الاتهام استلام الرابع للحشيش ولم يكن هناك مبلغ مالي، وفي ذات السياق طلب ممثل دفاع المتهم الأول والثاني والثالث و الخامس الافراج عنهم بالضمانة والتمس من المحكمة تحقيق العدالة واطلاق سراح المتهمين بالضمانة اسوة بالمتهم الرابع المفرج عنه بالضمانة، عليه حددت المحكمة جلسة اخرى لمواصلة سماع قضية الاتهام.

صحيفة الانتباهة