استراحة الجمعة : وائل المندس.. بقلم ناهد قرناص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عرجت صباحا على منزل الحاجة نفيسة لالقاء التحية عليها ..خاصة انني (طولت الغيبة ) ورمضان على الأبواب ..ما ان دخلت بيتها ..حتى صاحت تناديني وهي جالسة في (راكوبة) ظليلة في الحوش ..الكهرباء قاطعة وكدا ..تعالي بي جاي يا دكتورة ..(الله جابك الليلة عشان تسمعيني وتوعي معاي البت المجنونة دي )..لابد انها تقصد حفيدتها ..ذلك ان صراع الاجيال يتجدد كل يوم في منزل حاجة نفيسة ..ابتسمت وقلت لها (خير ان شاء الله ..عملت شنو البنية المجنونة )

حاجة نفيسة (فسخت الخطوبة من ود عمتها ..الولد الهدي والرضي ..جاب ليها المعدوم في سوق الخرتوم ..قالت شنو ..وائل دا مدسي ..دسوسية شنو كمان البلعبها الولد بعد ما بقي راجل وشغال )..غالبت الضحك ..لابد من ان هناك لبس ما ..ما الذي تعنيه حاجة نفيسة بالدسوسية ؟ ..تعالى صوت مناهل من الداخل (يا حبوبة ..انا قلت ليك مندس ..مش مدسي ) ..اها.. وضحت الرؤيا ..مندس هي كلمة تطلق على اشخاص يعتقد انهم من فلول النظام السابق ..ويضمرون الشر للثوار ..انظر معي كيف تغيرت المعايير ..واختلفت الافكار ..وصارت الفتيات ينقبن عن الشاب ويبحثن خلفه ويعولن كثيرا على فكره السياسي وتوجهه الوطني ..

قلت لها (عرفتي كيف مندس ؟ دي تهمة ما ساهلة ) ..كانت قد اتت بكوب العصير لي ..وقالت وهي تبحث عن (تربيزة ) صغيرة لتضعه عليها (والله انا ما اتهمته ساكت ..لكن من بداية الحراك ..ما حصل يوم شارك في موكب ..كل ما اقول ليهو ليه ما مشيت؟؟ يقعد يقول لي انتوا قايلين نفسكم بتسقطوا الناس ديل ؟ ويضحك ..وانا اصبر ..اقول بهزر ..لحدي ما عرفت من مصدر موثوق ..انه زول مندس ..وبنقل الاخبار كمان ) ..تبقى مصيبة والله !!..ترى ما هو المصدر الموثوق ؟ اكيد احد قروبات الفيس بوك ..الذي كان له نصيب الأسد في كشف اللثام عن المندسين ..لكن كان ذلك لخدمة الثورة ..يبدو ان مناهل فكرت في الاستعانة بجهاز المخابرات النسوي ..وجابت العيد ..اما وائل المندس فقد (راح فيها ).

حاجة نفيسة ( هسه دا كلام شنو ؟ متين شفتو ليكم عريس ..يمشو يسألوا من المظاهرات المشاها ؟ الناس بتسأل من اهله ومن حسبو ومن نسبو ..قصة المظاهرات دي يطرشنا ما سمعنا بيها الا في بنات الزمن دا ..عشنا وشفنا ) ..

قلت لها (يا حاجة ..مناهل كلامها صاح ..من هسه الناس كان مافي اتفاق ..احسن تتفارق ..بدل بعدين تحصل مشاكل ..اما قصة المظاهرات دي البقت بديل للسؤال عن العريس ..يمكن لانو الولد قريبها ..ما محتاجة تسأل عنو ..لكن لازم يكون في توافق فكري )..تمتمت الحاجة (فكري ؟ دا كمان شنو ..غايتو يا دكتورة ..جبناك فزع بقيتي وجع ..يعني هسه البنية دي مشت سألت صحباتها في مقطوع الطاري التلفون دا ..قالوا ليها ود عمتك مدسي ..خلاص طوالي تصدق الكلام وتفسخ الختوبة ؟ عاد دا كلام شنو يا بنات أمي ؟)..قلت لها (عشان البنات الفي القروب دا ..بنات حربيات ..بعرفن يجيبن خبر أي زول . )..صمتت قليلا وبان على ملامحها التفكير ..ثم قالت الحاجة (أي زول يقدرن يجيبن خبرو ؟ ) ..قلت لها (بعون الله اي زول يقدرن يجيبو زيتو ..وعنوان بيتو ) ..عدلت جلستها وقالت لي (طيب خلاس .. اليجيبن لي خبر شقي الحال البقطع لينا الكهرباء في عز النهار الحار دا ..يضوق يا يمة الضاقتو سعاد ..حماها المشي والقعاد والرقاد).