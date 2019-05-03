النائب العام يوجه التحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه النائب العام الوليد سيد أحمد بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين من النظام البائد. وأحال الوليد أمس الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية. وفي ذات السياق أحال النائب العام ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات الجنائية لإجراء التحقيقات المالية حولها. ووجه الوليد نيابة الأموال العامة بفتح دعاوى جنائية في المخالفات الواردة في تقرير المراجع العام. الانتباهة

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