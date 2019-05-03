والي الشمالية : تشكيل لجنة لتلقي شكاوي الفساد والمفسدين بالولاية

اصدر والي شمال دارفور المكلف اللواء مالك الطيب خوجلي قرار قضي بتشكيل لجنة لتلقي شكاوي الفساد والمفسدين بالولاية واحالتها الي جهات الاختصاص برئاسة رئيس الادارة القانونية بالولاية ونص القرار علي تكون للجنة الصلاحيات التالية :استلام الشكاوي وتصنيفها وتحويلها الي الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها والعمل علي مكافحة الفساد والمفسدين بالولاية وفي ولاية النيل الابيض اعلن اللواء حيدر علي الطريفي والي الولاية عن فتح نيابة مختصصة للفساد بمدينة كوستي لتلقي كل الشكاوي المتعلقة بالفساد.واشترط الوالي عند فتح البلاغات حضور شاهدين

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