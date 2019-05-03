وصول مدير وحدة القرن الأفريقي إلى الخرطوم

أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي في السودان وصول مدير وحدة القرن الأفريقي في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه إلى الخرطوم أمس الخميس .

وأشار تصريح لمكتب الاتحاد الأوروبي بالسودان عن ترؤس سيمونيه اجتماعًا شارك فيه ممثلين للمحامين السودانيين لمناقشة التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية والوضع القانوني في السودان ومحاكمة المسؤولين السودانيين السابقين و الإصلاحات القانونية اللازمة في الفترة المقبلة في السودان.

وشارك في الاجتماع عدد من السفراء الأوروبيين المقيمين في السودان من ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والسويد وهولندا.

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وكان الاتحاد الأوروبي استعداده للانخراط مع حكومة انتقالية مدنية شاملة ، بمجرد تشكيلها ، لتصميم علاقة مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي تبدأ بتدابير دعم فورية من الاتحاد الاوربي للشعب السوداني الذي ما زال يواجه مشكلة تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني.