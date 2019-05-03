عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الجمعة 03 مايو 2019م

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الأهرام المصرية:
– بعد جلسة ساخنة بمجلس الشيوخ.. وزير العدل الأمريكي يرفض المثول أمام «النواب».. والديمقراطيون يهددون باستدعاء «مولر» نفسه
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الحياة اللندنية:
– قوات “حرس الحدود” السعودية تنقذ ناقلة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة
ـ لبنان: بطء في مناقشات الموازنة وترقب لبحث أبواب الهدر “الكبرى”
ـ الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفنّد ادعاءات حول 3 عمليات نفذها التحالف
ـ الحريري: مصرون على الاصلاحات المطلوبة رغم الصعوبات
الشرق الأوسط:
– {الحراك} يعرض إعلاناً دستورياً على وقع {مليونية}..قادة الجيش السوداني يدرسون الاقتراح… واستجواب البشير في اتهامات بـ{تمويل الإرهاب}.
ـ ضوء أخضر من {الشيوخ} الأميركي لدعم التحالف في اليمن
ـ أعنف براميل على إدلب وبوادر تفاهم في شرق الفرات
ـ ملك الأردن يكشف عن «تجاوزات» ارتكبتها قيادات في جهاز المخابرات
الدستور الأردنية:
– نواب ديموقراطيون يطلبون إعلاناً صريحاً من الكونغرس يدعم «حل الدولتين»
ـ رئيس هيئة الأركان المشتركة: الأردن قادر على المضي قدماً نحو مستقبل مشرق
ـ الغانم: الأردن تحمّل الكثير ولم تنكسر إرادته
ـ توسيـع مجـالات العمـل أمـام الأردنيين في قطر
الأنباء الكويتية:
– استجواب الجبري ينتهي بـ «توصيات» و«ثقة»
ـ ولي عهد بريطانيا يشيد بدور صاحب السمو في المجال الإنساني
ـ «زين» ترفع أرباحها الفصلية 15% وتسجل 47 مليون دينار
ـ الوزير الجبري: تكريم البنك الدولي لحضرة صاحب السمو لدوره بدعم التنمية الاقتصادية
الرياض السعودية:
– عطاء «سند محمد بن سلمان» يتجاوز 60 مليون ريال لأكثر من 3600 مستفيد
ـ المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان.. مساء السبت
ـ السفير الأميركي الجديد: أتطلع للمساهمة في تعزيز العلاقات بين بلدينا
ـ جسر الملك فهد يسجل 17 رقماً قياسياً منها 3 في يومين
الخليج الاماراتية:
– خليفة وسلطان والمعلا وسعود بن صقر يأمرون بالإفراج عن 3688 سجينا
ـ قرقاش: فصائل طرابلس المتطرفة تعرقل الحل السياسي
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ـ الإمارات تفتتح مركز الإنزال السمكي ال 24 بالساحل الغربي
عُمان العمانية:
– محاضرة لرئيس أركان الدفاع البريطاني بكلية الدفاع الوطني
ـ اكتمال حفر الأنفاق بنجاح والانتهاء من جميع أعمال الجسور الكبيرة بوادي العق
ـ 40 نائباً يرفضون عملية حفتر للسيطرة على طرابلس
ـ تظاهرة حاشدة في الخرطوم مع استمرار الخلاف حول تركيبة المجلس الحاكم
العرب القطرية:
– تشغيل شبكة الكهرباء الرئيسية بمدينة لوسيل
ـ بالأسماء.. الإفراج عن 5 ناشطات من السجون السعودية
ـ محمد بن عبدالرحمن يجتمع مع المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط
ـ وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير خارجية ماليزيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الجمعة 03 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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