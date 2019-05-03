عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الجمعة 03 مايو 2019م

– مراقبون يشككون بالإحصاءات الأميركية.. البنتاغون يتجاهل جرائمه.. ويقلل أعداد ضحاياه المدنيين

ـ ترامب يتوعد بتأجيج الأوضاع في فنزويلا قريباً.. مادورو يدعو لحوار وطني: محاولة الانقلاب الفاشلة أديرت من البيت الأبيض

ـ بريطانيا تدرس تسليم مؤسس ويكيليكس لأميركا.. وأسانج يرفض

ـ بسبب جرائم النظام السعودي.. أحــزاب ألمانيـــة تطالــب بوقــف تدريب ضباط ســعوديين في برلين

الأهرام المصرية:

– بعد جلسة ساخنة بمجلس الشيوخ.. وزير العدل الأمريكي يرفض المثول أمام «النواب».. والديمقراطيون يهددون باستدعاء «مولر» نفسه

ـ طيران الاحتلال يقصف غزة بالصواريخ.. والخارجية الفلسطينية تندد بالتغول الاستيطاني

ـ مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم إرهابي على اللاذقية

ـ ضغوط لفتح تحقيق جنائي مع ويليامسون بتهمة تسريب أسرار الدولة

الحياة اللندنية:

– قوات “حرس الحدود” السعودية تنقذ ناقلة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة

ـ لبنان: بطء في مناقشات الموازنة وترقب لبحث أبواب الهدر “الكبرى”

ـ الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفنّد ادعاءات حول 3 عمليات نفذها التحالف

ـ الحريري: مصرون على الاصلاحات المطلوبة رغم الصعوبات

الشرق الأوسط:

– {الحراك} يعرض إعلاناً دستورياً على وقع {مليونية}..قادة الجيش السوداني يدرسون الاقتراح… واستجواب البشير في اتهامات بـ{تمويل الإرهاب}.

ـ ضوء أخضر من {الشيوخ} الأميركي لدعم التحالف في اليمن

ـ أعنف براميل على إدلب وبوادر تفاهم في شرق الفرات

ـ ملك الأردن يكشف عن «تجاوزات» ارتكبتها قيادات في جهاز المخابرات

الدستور الأردنية:

– نواب ديموقراطيون يطلبون إعلاناً صريحاً من الكونغرس يدعم «حل الدولتين»

ـ رئيس هيئة الأركان المشتركة: الأردن قادر على المضي قدماً نحو مستقبل مشرق

ـ الغانم: الأردن تحمّل الكثير ولم تنكسر إرادته

ـ توسيـع مجـالات العمـل أمـام الأردنيين في قطر

الأنباء الكويتية:

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– استجواب الجبري ينتهي بـ «توصيات» و«ثقة»

ـ ولي عهد بريطانيا يشيد بدور صاحب السمو في المجال الإنساني

ـ «زين» ترفع أرباحها الفصلية 15% وتسجل 47 مليون دينار

ـ الوزير الجبري: تكريم البنك الدولي لحضرة صاحب السمو لدوره بدعم التنمية الاقتصادية

الرياض السعودية:

– عطاء «سند محمد بن سلمان» يتجاوز 60 مليون ريال لأكثر من 3600 مستفيد

ـ المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان.. مساء السبت

ـ السفير الأميركي الجديد: أتطلع للمساهمة في تعزيز العلاقات بين بلدينا

ـ جسر الملك فهد يسجل 17 رقماً قياسياً منها 3 في يومين

الخليج الاماراتية:

– خليفة وسلطان والمعلا وسعود بن صقر يأمرون بالإفراج عن 3688 سجينا

ـ قرقاش: فصائل طرابلس المتطرفة تعرقل الحل السياسي

ـ إيران «تتسلح» بالتهديدات مع بدء «التصفير»

ـ الإمارات تفتتح مركز الإنزال السمكي ال 24 بالساحل الغربي

عُمان العمانية:

– محاضرة لرئيس أركان الدفاع البريطاني بكلية الدفاع الوطني

ـ اكتمال حفر الأنفاق بنجاح والانتهاء من جميع أعمال الجسور الكبيرة بوادي العق

ـ 40 نائباً يرفضون عملية حفتر للسيطرة على طرابلس

ـ تظاهرة حاشدة في الخرطوم مع استمرار الخلاف حول تركيبة المجلس الحاكم

العرب القطرية:

– تشغيل شبكة الكهرباء الرئيسية بمدينة لوسيل

ـ بالأسماء.. الإفراج عن 5 ناشطات من السجون السعودية

ـ محمد بن عبدالرحمن يجتمع مع المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

ـ وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير خارجية ماليزيا.