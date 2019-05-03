ابو ظبي تسعى لاجهاض ثورتنا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اسقطت الثورة الشعبية العارمة الدكتاتور عمر البشير لكن الثوار مازالوا يعتصمون أمام القيادة العامة بالخرطوم وهم يصرون على تحقيق مطالبهم والتحول الى الحكم المدني وعودة العسكر الى ثكناتهم ، وها قد انقضت ثلاثة اسابيع على سقوط الطاغية والأوضاع تزداد غموضا والخوف من أن يتسرب اليأس الى النفوس ، فما الذي يعيق التوصل إلى توافق بين مختلف الجهات ذات الصلة بالشأن السياسي في بلادنا ؟ وما مبرر عدم الثقة الذي بدي واضحا بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية وبالذات في الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ؟

البعض يرفعون صوتهم عاليا بالقول إن التدخلات الخارجية هي سبب مشاكل بلادنا وهي سبب الأزمة الحالية ولو أن هؤلاء المتدخلون في شأننا الداخلي تركونا وحالنا لما استعصى الوصول إلى حل يخرج البلد من هذه الوهدة ويجعل اهلها ينطلقون الى البناء والتعمير وادراك ما فاتهم ايام الحكم الديكتاتوري الغاشم واسترداد الحقوق .

مشكلة التدخل الخارجي التي تعاني منها بلادنا بشكل أساسي تمثلت في ارتهان المجلس العسكري الانتقالي بالكامل الى سيطرة الرياض وأبوظبي اللتان اعلنتا فور الإطاحة بالمخلوع تأييدهما للمجلس ودعمهما له بالمال والمواد التموينية ووصل وفد اقتصادي سعودي اماراتي مشترك للخرطوم بقيادة العميل الأكبر الفريق طه عثمان وتزامن ذلك مع محاولة قناة العربية (السعودية التي تبث من دبي ) الوقيعة بين الخرطوم والدوحة لولا استدراك الأولى سريعا واعلانها تكذيب القناة.

البعض رأى في الخبر المتداول عن وجود ضابط الاستخبارات الفلسطيني الأشهر محمد دحلان في الخرطوم اكبر دليل على إصرار أبوظبي على التدخل التام في شأننا الداخلي فدحلان اخطر ضباط المخابرات الذين يضطلعون بهذه المهام المعقدة والخبيثة وباعتباره المستشار الأمني الخاص لمحمد بن زايد فإن وجوده في أي ساحة دليل على تدخل اماراتي غير مشروع فيها وهو عادة تدخل يحمل اهدافا خفية وبعيدة، ومحمد بن زايد يسعي للحفاظ على الوضع الحالي في السودان وعدم تمكين السودانيين من الإنتقال إلى الحكم المدني الحر لخوفه من أن تأتي حكومة لاتخضع لنفوذهم وتعلن عن سحب جنودها في اليمن مما يعني انكشاف ظهر التحالف لذا فإن الثوار مطالبون بالوعي التام لما يراد بهم ، وعليهم أن يعرفوا أن الإمارات بتدخلها السافر في شأننا إنما تجهض ثورتنا وتعمل على اختطافها فليعملوا على حمايتها ما استطاعوا.