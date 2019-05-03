المواطنون بالنيل الأزرق يتخوفون من زيادة اسعار السلع

الخليج 365 :

ابدى عدد من المواطنين بولاية النيل الأزرق تخوفهم من زيادة اسعار السلع الاستهلاكية قبل دخول شهر رمضان المبارك وذلك لوجود تباين كبير في الاسعار بالاسواق دون جسم رقابي يعمل على ضبط الحركة التجارية.

وفي استطلاعات لوكالة السودان للانباء بالسوق الكبير لمدينة الدمازين ناشد عدد من المواطنين حكومة الولاية الاسراع بعمل خطة اسعافية لزيادة مراكز البيع المخفض بربوع المحليات المختلفة .

وطالب المواطن اشرف الماحي بضرورة زيادة حصة الدقيق لمقابلة حاجة المواطنين من الخبز خلال شهررمضان المبارك بجانب حلحلة مشاكل وازمة المياه المتكررة، وشدد على اهمية معالجة شح مياه الشرب بالاحياء والمناطق الطرفية التي تعيش معاناة حقيقية من اجل الحصول على جركانة مياه.

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واضاف التاجر فؤاد ابراهيم أن السوق يشهد ارتفاعا في سعر السكر حيث بلغ سعر الجوال زنة 50 كيلو الآن 1500 جنيه، وقال لابد من تحقيق الوفرة للسلع الاستهلاكية، لافتا الى أن السوق غير ثابت وان الاسعار متأرجحة في هذه الايام.

المواطنة ثريا النضيف اعربت عن تخوفها من زيادة الاسعار في الايام المقبلة، وناشدت سلطات محلية الدمازين لإحكام الرقابة والضبط حتي لا يتم استغلال الظروف الراهنة والضغط على المواطنين .

المواطن شريف حسين قال إن الاسواق عامة بالولاية تفتقد لآليات الضبط والمراقبة والسلطات المحلية همها الاول التحصيل ولكن لا توجد اي رقابة ومتابعة وتنظيم للاسواق، مشيرا الى أن السوق الكبير لمدينة الدمازين تعج بالفوضى ولا يشبه سوق حاضرة الولاية، وناشد بضرورة فتح الطرقات وتنظيم الباعة الفريشة واهمية تواجد فرعية المواصفات والمقاييس بصورة دائمة داخل السوق لحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين يعرضون بعض السلع منتهية الصلاحية بأسعار معقولة حيث يلجأ المواطن البسيط لشرائها لقلة سعرها وهو لايدرك انها منتهية الصلاحية.