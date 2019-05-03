أعداء الثورة لايتوقفون

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

صحيفة السوداني الصادرة صباح الأربعاء ذكرت أن هجوما مباغتا شنه خمسمائة شخص بينهم نساء على مسيد الشيخ الصادق الصايم ديمة بمدينة ام بدة الحارة 15 ، وكان المهاجمون يحملون الاسلحة البيضاء مما نتج عن ذلك إصابة سبعة عشر طالبا بجروح متفاوتة ، وأشارت الصحيفة إلى أنّ المعتدين فروا هاربين أثر مقاومة شرسة من الحيران بألواح القرآن والحجارة.

ونقف محتارين امام هذا الفعل الشنيع الذي لايشبه بلادنا ولا أخلاقنا وهو أمر جديد علينا تماما ويستوجب أن لاندعه يمر هكذا فهو أمر خطير من كل النواحي سواء أكان من حيث الاعتداء كاعتداء أو من حيث الموقع المستهدف .

كثيرون لايخفون اتهامهم للكيزان بأنهم وراء هذه الأحداث وغيرها وأنهم في الغالب من يقفون خلف إثارة الفوضى ويريدونها أن تعم البلد حتي يشعر الناس بالاضطراب وعدم الامان ويتمنوا أن تعود لهم ايام حكم الإنقاذ حيث بسط سيادة القاتون وفرض هيبة الدولة ، وقد عاشت مصر بعد سقوط مرسي والعراق بعد صدام وليبيا بعد القذافي كل هذه الدول عاشت اضطرابا أمنيا واضحا ترافق مع سقوط طغاتها ولم يعرف الناس فيها اطمئنانا بسبب مجهودات انصار الأنظمة السابقة وكان هدفهم بث الرعب في نفوس الناس وجعلهم يرفضون التغيير ويحنون للماضي ، والكيزان في بلادي محل اتهام بأنهم وراء هذه الأعمال المنكرة ويمكن أن يأتوا بها وأقبح منها بلا شك .

على الجميع أن يكونوا حادبين على المصلحة العليا ويعرفوا أن أعداء الثورة ومن يخططون لافشالها جاهزون لفعل أي شيء والكيزان اول الخاسرين من نجاح هذه الثورة فليعرف الناس ذلك جيدا ويتحسبوا له ويحموا ثورتهم من الضياع بدسائس الكيزان ومؤامراتهم .