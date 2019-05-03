اقتراح بتشكيل مجلسين سيادي وأمني

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت مصادر من لجنة الوساطة ومن قوى الحرية والتغيير إن الأولى قدمت مقترحاً للمجلس العسكري يشمل “مجلس سيادة” يتكون من سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي والقائد العام للجيش ويكون له نائبان، عسكري ومدني، على أن يختص المجلس بالسلطات السيادية فقط كما ينص عليها في الإعلان الدستوري.
واقترحت الوساطة كذلك أن يكون هناك مجلس سُمي “بالأمن والدفاع القومي “و يتكون من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم رئيس الوزراء، وزير المالية و وزير الخارجية، ويتبع جهاز الأمن لهذا المجلس الذي يختص بكل شئون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.
والتقى أطراف من الوساطة برئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، غير أنه لم يصدر تصريح رسمي من قِبل أي من الجانبين حول ماء جاء في المقترح
وابتدرت لجنة الوساطة التي تضم في عضويتها الناشط المدني نصر الدين شلقامي ورجل الأعمال أسامة داؤود سليمان فضيل، فدوى عبد الرحمن وآخرين.
باج نيوز
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