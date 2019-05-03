الرئيس الفنزويلي: يجب تجريد الخونة من أسلحتهم ومحاربة جميع الانقلابيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجيش إلى “محاربة جميع الانقلابيين”، وذلك بعد يومين من دعوة زعيم المعارضة خوان غوايدو، للجيش للانضمام إليه والإطاحة بمادورو.

وقال مادورو، في خطاب إلى الشعب ألقاه فجرا، بينما كان وزير الدفاع فلاديمير بادرينو وقائد العمليات بالجيش ريميخيو سيبايوس بجانبه، إن القوات المسلحة “متحدة ومتماسكة وملتزمة بدورها الدستوري”، وذلك وفقا لوكالة “رويترز”.

وأضاف: “نعم، نحن في خضم المعركة، والمعنويات يجب أن تكون في أقصى مستوياتها لتجريد جميع الخونة من أسلحتهم، جميع الانقلابيين”. المادة السابقة تجمع قدامى المحاربين يشدد على ضرورة اعتقال كل رموز النظام البائد وكوادره من العسكريين المقالة القادمة اقتراح بتشكيل مجلسين سيادي وأمني

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