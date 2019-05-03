قوى نداء السودان: لم نجمد عضويتنا بتحالف الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى تحالف قوى نداء السودان ما تداولته وسائل إعلام سودانية بشأن تجميد عضويته في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال رئيس قوى نداء السودان بالداخل، عمر يوسف الدقير، في تصريح صحفي، إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة”.

وأضاف: “نداء السودان من المؤسسين لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعمل مع كافة شركائه من أجل استكمال مطالب ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق غايات الشعب السوداني في السلام والحرية والعدالة”.

وشدد الدقير، على أن وحدة صف مكونات ثورة الشعب السوداني لازمة من لوازم استكمال مهامها وأهدافها، داعيا للاستمساك بهذه الوحدة ومقاومة محاولات النيل منها بالشائعات والأخبار المغلوطة.

وأردف: “لقد انتصرنا بوحدتنا ولا زال طريق الحرية تحفه صعاب وتحديات عديدة سننتصر فيها بهذه الوحدة والإلتزام الصميم، الذي لا مساومة فيه، بأهداف الثورة التي خطها إعلان الحرية والتغيير”.

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نص :

تحالف قوى نداء السودان

تصريح صحفي

تداولت الوسائط الإلكترونية خبراً مفاده أن تحالف قوى نداء السودان قد قرر تجميد عضويته في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.

نود أن نوضح الآتي:

١- هذا الخبر لا أساس له من الصحة .. نداء السودان من المؤسسين لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير .. نعمل مع كافة شركائنا من أجل استكمال مطالب ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق غايات الشعب السوداني في السلام والحرية والعدالة.

٢- إن وحدة صف مكونات ثورة الشعب السوداني لازمة من لوازم استكمال مهامها وأهدافها .. ندعو للاستمساك بهذه الوحدة ومقاومة محاولات النيل منها بالشائعات والأخبار المغلوطة .. لقد انتصرنا بوحدتنا ولا زال طريق الحرية تحفه صعاب وتحديات عديدة سننتصر فيها بهذه الوحدة والإلتزام الصميم، الذي لا مساومة فيه، بأهداف الثورة التي خطها إعلان الحرية والتغيير.

عمر يوسف الدقير

رئيس قوى نداء السودان بالداخل

٢ مايو ٢٠١٩