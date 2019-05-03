إرتفاع أسعار مستلزمات رمضان بالخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تتشهد أسواق التوابل بالخرطوم انتعاشًا طفيفًا وزيادة في الأسعار بحسب ما ذكرت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الجمعة”.
وقالت تجار للصحيفة إن زيادة الأسعار سببها ارتفاع الدولار في الفترة السابقة.
وقال تاجر توابل لـ”السوداني” إن أسعار التوابل مرتفعة من مناطق الإنتاج، مبينًا أنّ سعر رطل الجنزبيل”120″ جنيهًا، رطل الكركدي”40″ جنيهًا، والتبلدي والعرديب”30″ جنيهًا للرطل.
أما سعر الثوم”80″ جنيهًا للرطل والكسبرة”60″ جنيهًا ورطل الشمار”100″ جنيه.
وأضاف تاجر بالخرطوم أحمد آدم أنّ هنالك عدم استقرار في الأسعار وركودًا في حركتي البيع والشراء وضعف القوة الشرائية نتيجة شح السيولة.
وأبان أنّ سعر رطل البن”70″ جنيهًا.
وقال إن الهبهان الأغلى سعرًا من بين التوابل حيث قفز سعر الرطل إلى”700″ جنيهًا، مبينًا أنّ سعر رطل الفلفل الأسود”240″ جنيهًا.
أمّا ربع الكبكبي”660″ جنيهًا والعدسية”250″ جنيهًا.
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