تطورات جديدة بخصوص استقالة الكاردينال من رئاسة الهلال

الخليج 365 :

كشفت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الجمعة” عن أنّ أشرف سيد أحمد الكاردينال طلب مهلة ثانية من الهيئة الاستشارية لمجلس الإدرة لتحديد موقفه النهائي من الاستقالة التي تقدّم بها من رئاسة النادي عقب الخروج من ربع نهائي بطولة الكنفدرالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكاردينال ينتظر هدوء الأحوال السياسية في البلاد ومن ثم يصدر قراره بالعدول عن الاستقالة أو التمسّك بها.