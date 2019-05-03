- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
كشفت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الجمعة” عن أنّ أشرف سيد أحمد الكاردينال طلب مهلة ثانية من الهيئة الاستشارية لمجلس الإدرة لتحديد موقفه النهائي من الاستقالة التي تقدّم بها من رئاسة النادي عقب الخروج من ربع نهائي بطولة الكنفدرالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكاردينال ينتظر هدوء الأحوال السياسية في البلاد ومن ثم يصدر قراره بالعدول عن الاستقالة أو التمسّك بها.
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة بخصوص استقالة الكاردينال من رئاسة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.