مقترح من لجنة الوساطة لتجاوز الخلاف حول المجلس العسكري

قالت مصادر من لجنة الوساطة ومن قوى الحرية والتغيير، إن الأولى قدمت مقترحاً للمجلس العسكري يشمل مجلس سيادة يتكون من سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي والقائد العام للجيش ويكون له نائبان عسكري ومدني، على أن يختص المجلس بالسلطات السيادية فقط كما ينص عليها في الإعلان الدستوري.

واقترحت الوساطة حسب صحيفة السوداني، كذلك أن يكون هناك مجلس سُمى “بالأمن والدفاع القومي” ويتكون من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم رئيس الوزراء، وزير المالية ووزير الخارجية، ويتبع جهاز الأمن لهذا المجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.

Advertisements

والتقى أطراف من الوساطة برئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، غير أنه لم يصدر تصريح رسمي من قبل أي من الجانبين حول ما جاء في المقترح، وابتدرت لجنة الوساطة التي تضم في عضويتها الناشط المدني نصر الدين شلقامي ورجل الأعمال أسامة داؤود، سليمان فضيل، فدوى عبد الرحمن وآخرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)