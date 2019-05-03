مسؤول أوربي يناقش محاكمة مسؤولين سابقين

وصل الخرطوم أمس مدير وحدة القرن الأفريقي بوزارة خارجية الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه للخرطوم، وترأس اجتماعاً شارك فيه مختلف ممثلي المحامين السودانيين لمناقشة التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية، والوضع القانوني في السودان، ومحاكمة المسؤولين السابقين، والإصلاحات القانونية اللازمة في الفترة المقبلة في السودان.

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وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوربي بالخرطوم حسب صحيفة آخر لحظة، إن الاجتماع ضم عدداً من السفراء الأوروبيين المقيمين في السودان من ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والسويد وهولندا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)