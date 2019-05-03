مريم الصادق تصل الإمارات في زيارة غير معلنة

التاريخ: 03-مايو-2019 فى : أخبار 111 مشاهدة Advertisements وصلت نائب رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة غير معلنة، وقالت مصادر أمس، إن نجلة المهدي لم تدلي بأي تصريحات لدى وصولها إلى أبوظبي، كما لم يعرف على الفور جدول أعمال زيارتها ومدتها حسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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