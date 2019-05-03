إحالة الدعوى الجنائية في قضية (المعلم) إلى نيابة الخرطوم وسط

التاريخ: 03-مايو-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements وجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود أمس، بإحالة الدعوى الجنائية المقيدة تحت المادة 130 من القانون الجنائي بالنيابة العامة ولاية كسلا، التي توفى فيها الأستاذ الشهيد أحمد الخير، إلى نيابة الخرطوم وسط، بعد أن تم رفع الحصانة حسب صحيفة آخر لحظة، عن أعضاء من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ووجه بسرعة التحري فيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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