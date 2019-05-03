التحقيق في معاملات مالية مشبوهة لنافذين ومسؤولين سابقين

التاريخ: 03-مايو-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة وجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود أمس، بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين، وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد. Advertisements كما وجه حسب صحيفة آخر لحظة بإحالة ملف مدير المكتب التنفيذي للأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب لنيابة مكافحة الفساد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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