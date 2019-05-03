إحالة ملفي شركة (جياد) والقروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد

التاريخ: 03-مايو-2019 فى : أخبار 25 مشاهدة وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لإجراء التحقيقات اللازمة. Advertisements في سياق آخر وجه نيابة الأموال العامة بفتح دعاوى جنائية في المخالفات الواردة بتقرير المراجع العام القومي وتحت الإشراف المباشر رئيس نيابة الأموال العامة حسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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