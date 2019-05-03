توجيه تهمة تمويل الإرهاب وغسل الأموال لـ(المخلوع) البشير

وجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود أمس باستجواب الرئيس السابق عمر البشير في الدعوى الجنائية رقم 40/2019 تحت المواد 1/6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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ونقلت مصادر عن مصدر قضائي قوله حسب صحيفة الإنتباهة، أن البشير سيستجوب بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي هذا الإجراء بعد يومين من أمر النائب العام المكلف بالحجز على ممتلكات رموز النظام السابق في السودان وعلى رأسهم البشير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)