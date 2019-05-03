تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة آخر لحظة: * حميدتي: توصلنا لملفات فساد لرموز النظام السابق * التحقيق في معاملات مالية مشبوهة لنافذين * (التغيير): وثيقة الفترة الانتقالية قابلة للتفاوض * وصول بواخر محملة بالوقود والقمح * مريم الصادق تصل الإمارات في زيارة غير معلنة * مطالبات بحل لجنة تسعير الذهب بالمركزي * (الحرية والتغيير) تقترح حكومة انتقالية لأربع سنوات * توجيه تهمة تمويل الإرهاب للبشير وإحالة ملفات مكافحة الفساد صحيفة السوداني: * مقترح من لجنة الوساطة لتجاوز الخلاف حول المجلس السيادي * التحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين وإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد * رفع الحصانة عن منسوبين للأمن في قضية تعذيب وقتل معلم خشم القربة Advertisements * مئات الآلاف يتوافدون لمقر الاعتصام للمطالبة بالسلطة المدنية * المجلس العسكري يتسلم الوثيقة الدستورية لقوى إعلان الحرية والتغيير * إحالة ملف شركة جياد والقروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد * حميدتي: نحن مع الشباب ونصرة الثورة ولا تراجع عن ذلك صحيفة الإنتباهة: * مخاوف من انقلاب عسكري * دعوات للتظاهر في جوبا ضد نظام سلفاكير * النائب العام يأمر باستجواب البشير * جهاز الأمن يرفع الحصانة عن قتلة المعلم * إحالة ملف شركة (جياد) لنيابة مكافحة الفساد * التحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين * (الحرية والتغيير) توافق على مشاركة الأحزاب غير الموقعة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 3 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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