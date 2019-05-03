وجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود اليوم بإحالة ملف شركة جياد لتشكيل المعادن ومصنع الأمير لتصنيع وتجميع المواتر لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق. كما وجه بإحالة ملف مدير المكتب التنفيذي للأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق، وبإحالة ملف شركة المواصلات العامة لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق. إلى ذلك اجتمع النائب العام المكلف بمكتبه الامس مع السادة رؤساء قطاعات نيابات أمدرمان والخرطوم والخرطوم بحري، واستمع لهم وللمتحرين من السادة وكلاء النيابة وأحاطوه علما بسير التحريات في بلاغات القتل التي وقعت في الأحداث الأخيرة اعتبارا من التاسع عشر من ديسمبر الماضي، ووجه سيادته باستعجال وتكملة الإجراءات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يوجه بإحالة عدد من الملفات لنيابة مكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.