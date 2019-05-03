حميدتي: متفائلون بوساطة الشخصيات القومية الوطنية

جدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو تأكيده أن المجلس غير متمسك بالسلطة.

وقال في حوار مع قناة اسكاي نيوز عربية بثته الامس "نحن مصرون على تسليم السلطة في أسرع فرصة وطرحنا واضح في هذا الخصوص".

وكشف عن وساطة تقودها شخصيات قومية وطنية بين المجلس وقوى التغيير، وقال "نحن متفائلون وسنصل إلى حلول". Advertisements وحول فتح المعابر قال "اتفقنا مع الثوار وقياداتهم ونحن متواصلون معهم بهذا الشأن لفتح المعابر لتسيير القطارات". وأكد أن المجلس العسكري جاء لحماية الشعب والثورة وهدفه الوصول لحكومة مدنية ترضي طموحات الشباب بالسودان وتوصل البلاد لحكومة ديمقراطية منتخبة. وحول التواصل مع الحركات المسلحة أوضح نائب رئيس المجلس العسكري أن هناك اتصالات جارية بين الطرفين تسودها الروح الوطنية، مؤكدا أنه سيتم التوصل إلى سلام شامل بعد الحكومة المدنية.

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