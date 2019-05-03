إيران تتحدى العقوبات الأمريكية بتوقيع عقود داخلية وخارجية تتعلق بالنفط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن نائب مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، رضا دهقان، أن إيران ستوقع 3 أو 4 اتفاقيات نفطية جديدة بحلول نهاية هذا العام داخل وخارج البلاد، وذلك خلال مشاركته في أعمال المعرض الدولي الـ24 للنفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير في طهران.

طهران — سبوتنيك. وقال دهقان، في تصريحات نقلتها وكالة “إيرنا” الرسمية اليوم الخميس، “ستوقع إيران ثلاثة أو أربعة عقود جديدة داخلية وخارجية للنفط بحلول نهاية هذا العام، وذلك وفقا للخطة الجديدة التي وضعت لتوقيع عقود النفط”.

وخلال المعرض، أعلن مدير شركة “خاتم الأنبياء” للإعمار الهندسي في إيران، التابعة للحرس الثوري الإيراني، سعيد محمد، أن إيران طلبت من فنزويلا بناء وتسليم 4 ناقلات نفط.

وقال محمد، في تصريحات نقلتها وكالة “فارس” الإيرانية، اليوم الخميس، “طلبنا من فنزويلا بناء 4 ناقلات نفط لنا واستلمنا واحدة منهم والأخرى تم بناءها بنسبة 50 في المئة”.