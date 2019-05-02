ترامب يعلن انسحاب مرشحه لعضوية الاحتياطي الفدرالي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن مرشحه لعضوية مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي، ستيفن مور، انسحب بعد تعرضه لانتقادات في الأيام الأخيرة.

وكتب ترامب على تويتر "ستيف مور خبير اقتصادي عظيم مؤيد للنمو، وشخص جيد للغاية، قرر الانسحاب، من الترشح لعضوية الاحتياطي الفدرالي".

وهذه الانتكاسة الثانية للرئيس بعدما سحب هيرمان كاين، الأسبوع الماضي ترشحه لأحد المقعدين الشاغرين في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي.

ومور البالغ 59 عاماً، ناقد سياسي محافظ عمل مستشاراً لترامب خلال حملته الانتخابية، ودافع عنه مراراً على شاشات التلفزة.

ومنذ ترشيحه لعضوية مجلس حكام المصرف المركزي الأمريكي طاولت مور اتهامات على خلفية مقالات سابقة له، وبخاصة مواقفه من النساء.

وكان مور، حذر في كتاباته من خطر تلقّي النساء رواتب أعلى من الرجال، معتبراً أن من شأن ذلك أن "يزعزع حياة الأسرة". Advertisements

وقال خمسة أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ، الأربعاء، أنهم يرون مشاكل خطيرة في ترشيح مور، في حين أبدى سناتوران آخران في الأيام الأخيرة علناً قلقهما من هذا الترشيح.

وكانت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، قالت الإثنين، إن "الادارة تراجع كتابات مور المثيرة للجدل والتي يعود بعضها لنحو عشرين عاماً".