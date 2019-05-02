جماعة أنصار السنة تسلم رؤيتها الخاصة بكيفية إدارة الفترة الانتقالية للمجلس العسكري الانتقالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سلمت جماعة أنصار السنة المحمدية رؤيتها للمجلس العسكري الانتقالي الخاصة بكيفية إدارة الفترة الانتقالية، وشددت على الحل التوافقي بين الأطراف السودانية دون إقصاء لأحد، والتأمين على المستويات الثلاثة المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية.

والتقى رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول طيار ركن صلاح الدين عبدالخالق سعيد، بالقصر الجمهوري، يوم الخميس، بوفد جماعة أنصار السنة المحمدية، برئاسة الرئيس العام للجماعة، د. إسماعيل عثمان محمد الماحي، في إطار المشاورات القائمة بين المجلس العسكري والقوى السياسية والاجتماعية بالبلاد.

وأوضح عثمان في تصريح صحفى، حسب وكالة السودان للأنباء، أن الوفد سلم رؤية الجماعة الخاصة بكيفية إدارة الفترة الانتقالية، وأنهم أمنوا على المستويات الثلاثة المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية، مجلس سيادي برئاسة عسكرية وتمثيل مدني وحكومة كفاءات مدنية من المستقلين، ومجلس تشريعي انتقالي، تمثل فيه فئات المجتمع المختلفة، على أن تكون الفترة الانتقالية فترة قصيرة بقدر الإمكان.

الشروق