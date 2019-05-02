بيان لولاية الخرطوم حول التعدي على الأراضي

أصدرت الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم بياناً حيّت فيه الحراك السلمي الذي صاحب حركة التغيير التي انتظمت البلاد وقدم الشعب السوداني لوحة زاهية في التعبير عن رأيه بشكل حضاري وجد استحساناً وقبولاً من المجتمع الدولي.
ووصلاً لما عرف به الشعب السوداني من تسامح ورُقي تأمل ولاية الخرطوم أن تتواصل الروح السلمية وسيادة حكم القانون، وتشير إلى أنه ظهرت بعض الممارسات التي لا تشبه توجهات الثورة السلمية إذ تلاحظ ظهور حالات تعدٍ على أراضٍ سكنية وزراعية وشركات الإنتاج الغذائي، علماً أن هذه الأراضي مملوكة لأفراد ومؤسسات وفق إجراءات قانونية وأن أي تعدٍ تجاه هذه الأراضي يُعتبر مخالفة تعرض للمساءلة القانونية.
وتود ولاية الخرطوم بحسب سونا – تنبيه المواطنين الكرام لضرورة الالتزام بالقانون في نيل الحقوق وعدم التعدي على حقوق الآخرين. كما تناشد الولاية المواطنين عدم الوقوع في أعمال الغش والاحتيال في شراء وبيع الأراضي إلا عبر الإجراءات الرسمية .
ودعت ولاية الخرطوم للعمل معاً لبناء سودان آمن ومستقر يحقق تطلعات وأماني الشعب السوداني .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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