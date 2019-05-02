حميدتي في حديث خاص للثوار: “واقفين معاكم وقضيتنا واحدة”

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو ، وقوف المجلس مع شباب الثورة وقضاياهم .

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وقال بحسب ” اسكاي نيوز عربية ” يوم الخميس ،نحن جزء منهم وقضيتنا واحدة” . وأضاف قائلاً ” وقفنا معهم لنصرة الثورة وموقفنا موقف أصيل لا يتغير ولا مجال للتراجع عنه ” مؤكداً أن هذا الموقف ظهر جلياً منذ اليوم الاًول للثورة .

وأوضح حميدتي أن الشباب شريك أصيل للمجلس وهو يتعامل معهم بصدق وجدية وقال “هم أيضاً صادقون ونحن جئنا لحماية الثورة وعدم ترك البلاد إلى الانزلاق في الفوضى ولسنا متمسكين بالسلطة” .وجدد حرصهم على حماية الثورة والثوار خاصة وأن العالم شهد على سلمية الثورة السودانية وأضاف “نحن شعب معلم” وأوصى الثوار بالحكمة والصبر وإزالة سوء الفهم للوصول إلى الحقائق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)