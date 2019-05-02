حميدتي: نعمل علي إيصال السودان إلي الحكم المدني

قال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، إن موقف المجلس من الثورة السودانية "ثابت ولا تراجع عنه".

وأضاف حميدتي في تصريحات صحفية، أن الاتجاه السلمي الذي سارت عليه الثورة "يستدعي حمايتها"، مؤكدا في الوقت ذاته، العمل على إيصال البلاد إلى حكومة مدنية.